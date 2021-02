Gestiva una attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento sportivo con sede dichiarata in Svizzera, ma di fatto era attiva nell’area milanese. La autorità italiane hanno scoperto il sistema evasivo messo in atto da un cittadino italiano di Viggiù (VA) con precedenti per contrabbando e reati tributari. La Guardia di Finanza di Gaggiolo ha poi accertato che la residenza fiscale della società di abbigliamento era stata formalmente localizzata a Mendrisio al fine di beneficiare di indebiti vantaggi discendenti da regimi di tassazione più vantaggiosi rispetto a quelli nazionali, sebbene di fatto fosse amministrata a Lainate (MI). Tale fenomeno, noto come «esterovestizione», consiste nella fittizia localizzazione all’estero - in un Paese con tassazione più favorevole - della residenza fiscale di una società che, al contrario, mantiene di fatto la sede in Italia. I finanzieri, anche a seguito di mirati controlli nei locali aziendali di un’altra società riconducibile al responsabile, hanno accertato che la commercializzazione dell’abbigliamento di produzione cinese era a Lainate (MI) e non in Svizzera; infatti sia i recapiti telefonici che il sito internet rimandavano i clienti in Italia, a dimostrazione dell’inesistenza in Svizzera degli uffici e stabilimenti.