Era latitante dal 4 dicembre 2018, il soggetto di origini marocchine scappato da un posto di controllo della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco e poi tratto in arresto.

Il tutto è accaduto sabato scorso, quando i Finanzieri in servizio di vigilanza sull’osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, nei pressi del Comune di Turate (CO), hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due soggetti i quali, alla vista dei militari, hanno repentinamente invertito il senso di marcia, dandosi alla fuga. Da lì, è stato intrapreso un inseguimento, terminato qualche minuto più tardi in una zona residenziale del Comune di Cislago (VA), dove i due, dopo aver incidentato l’autovettura contro un muro, hanno tentato la fuga a piedi.

Il conducente, inseguito, ha fatto perdere le proprie tracce all’interno di un’area boschiva limitrofa ed è ancora ricercato, mentre il passeggero è stato bloccato ed accompagnato in caserma per essere identificato poiché non era in possesso di alcun documento di riconoscimento. All’esito dei rilievi foto-dattiloscopici, il soggetto è risultato destinatario di un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, in data 04.12.2018, dal G.I.P. del Tribunale di Pistoia, per reati afferenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per questo motivo, il cittadino marocchino è stato associato alla Casa Circondariale di Como e deferito alla locale A.G. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato, per aver commesso il fatto in stato di latitanza e clandestinità sul territorio nazionale. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, sono state più di 100 le pattuglie della Compagnia di Olgiate Comasco dislocate lungo le principali arterie stradali urbane, extra-urbane e di confine, oltre 10.000 mila gli autoveicoli controllati su tutto il territorio dell’olgiatese per verificare il rispetto delle restrizioni governative e regionali che vietano di uscire di casa se non in presenza di comprovate necessità.

