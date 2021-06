La zona di confine ha ripreso a vivere da ieri, complici il bel tempo, la giornata di festa in Ticino e l’ordinanza che consente agli svizzeri di varcare la frontiera con l’Italia per 24 ore (entro 60 chilometri dal proprio domicilio) senza doversi sottoporre al tampone (evitando così la disperata ricerca di un appuntamento in farmacia all’ultimo minuto). Un toccasana non solo per i commerci, ma anche per i contatti umani e l’idea (alimentata dal proseguimento della campagna vaccinale) di un attesissimo ritorno alla normalità. Tra chi attendeva con trepidazione questo momento, ci sono gli Uffici cambio.

Le restrizioni imposte dalla pandemia, soprattutto nell’attraversamento dei confini, hanno tolto molto lavoro a chi si occupa del cambio di valuta. E nei pressi delle dogane tra Svizzera e Italia gli uffici sono davvero tantissimi. Si passa dalle piccole cifre di chi va a fare la spesa, ai biglietti da mille delle persone in partenza per un viaggio e che hanno bisogno non solo di euro ma anche di dollari o sterline, fino (e soprattutto) agli stipendi dei lavoratori frontalieri. Gli addetti del settore parlano di una perdita sulla cifra d’affari, nell’ultimo anno, che toccherebbe addirittura il 30%.

Una percentuale importante, di cui alcuni però non vogliono parlare pubblicamente. «Ogni volta che si tratta di noi o rilasciamo interviste i commenti sono sempre negativi – ci dice un gestore -. Come se fossimo ladri o vivessimo sulle spalle degli altri. Anche noi abbiamo risentito della crisi legata alla pandemia e soprattutto ci siamo resi conto di quanto la chiusura dei confini possa diventare tutto a un tratto una realtà scomoda».

Ieri e stamattina qualche cliente in più è entrato. I ticinesi tornano a fare shopping e la spesa in Italia

In effetti a essere diminuita (per non dire che in alcuni momenti è letteralmente scomparsa) è proprio la clientela svizzera, come ci confermano alcuni Uffici cambio di Ponte Tresa. Quelli che «entrano al volo a cambiare qualche centinaio di franchi per fare la spesa» o devono andare «a fare shopping di vestiti». «Tante persone con piccole cifre che fanno un buon giro d’affari», secondo Francesco Ardemagni, direttore di Ardelive. Senza di loro queste strutture hanno effettivamente lavorato meno. Dei frontalieri, invece, che incassano lo stipendio in franchi e lo cambiano subito in euro, non si sarebbe mai davvero sentita la mancanza. «Io la mia clientela l’ho sempre bene o male avuta – ci conferma una struttura di Stabio -. Quelli in telelavoro non erano moltissimi, credo».

Eppure, c’erano. Ed erano impossibilitati a recarsi fisicamente a cambiare «la paga» in euro. «Diciamocelo chiaramente – prosegue Ardemagni -. I frontalieri rappresentano il 90% della cifra d’affari. Ecco perché in questo periodo io ho creato una piattaforma per il cambio online. Non volevo perdere quelli costretti all’homeworking, anche se si sa che la gente preferisce, anche solo per un attimo, avere in mano fisicamente i suoi soldi. Offrendo questo servizio ho cercato di compensare un pochino, anche se non è bastato a tappare il buco che si è creato».

Un cambio di tendenza, comunque, è atteso con gli allentamenti in generale, quelli specifici per la zona di confine, e le vacanze estive. «Ieri e stamattina in effetti è entrato qualche cliente in più», ci dicono ancora da Ponte Tresa. «Onestamente si nota subito la differenza – aggiunge un altro Ufficio cambi -. La clientela ticinese sta tornando e vanno a fare la spesa con il sorriso».

«Rivediamo la luce – conclude il direttore di Ardelive -. L’aspettativa è di tornare alle cifre di un anno e mezzo fa. La normalità. Semplicemente tornare a prima che tutto questo cambiasse la situazione in tutti i sensi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata