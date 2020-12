Per sbrogliare l’intricata matassa servirà ancora qualche tempo, intanto però un’importante novità sull’accordo fiscale dei frontalieri è emersa dopo l’incontro, avvenuto ieri sera, tra il Governo italiano e i sindacati. In particolare, si è arrivati a un’intesa sul cosiddetto «doppio binario», che in sostanza creerebbe due categorie di frontalieri: quelli già attivi in Svizzera e provvisti di un numero AVS, che continuerebbero a fruire dell’ordinamento attuale (con imposte pagate solo nella Confederazione) e quelli futuri, ai quali invece si applicherebbero i nuovi termini dell’accordo. I primi, ci confermano dall’ufficio frontalieri dell’OCST, «non subiranno alcun aggravio d’imposta fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro». I nuovi frontalieri avranno invece un trattamento fiscale concorrenziale tra Italia e Svizzera sulla falsariga di quanto già oggi previsto per i frontalieri che non vivono in fascia di frontiera. Per questa categoria di lavoratori verrà prevista una no-tax area fino a 10.000 euro (rispetto 7.500 previsti attualmente). Inoltre, l’ipotesi sul tavolo prevederebbe di includere nei «vecchi» frontalieri anche coloro che entreranno nel mercato del 2021 e nel 2022, ossia prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, prevista dal gennaio del 2023.