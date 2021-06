Ponte Chiasso aspetta con trepidazione il suo futuro. Da quando è stata lanciata l’idea di riqualificare completamente la località a ridosso del confine italo-svizzero, per chi in quella zona vive e lavora il sogno di veder cambiare volto all’area si è infatti trasformato in una speranza concreta.

Del maxiprogetto che mira a dare nuova vita alle aree dove un tempo sorgevano le aziende Lechler e Albarelli e a riqualificare il centro - edificando un supermercato (si è spesso parlato di Esselunga), creando 1.400 parcheggi, una zona 30 e un punto di interscambio per gli autobus (vedi CdT del 9 marzo 2019) - non si sente però più parlare da qualche tempo. Circa due anni per la precisione, anche se forse in parte i tempi di sono dilungati a causa del coronavirus.

Sia quel che sia, per vedere realizzato...