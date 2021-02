Lo stop del Governo italiano non ferma lo sci alla Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia, nell’omonima valle Vigezzo, in alta Ossola, a pochi chilometri dal confine svizzero con le Centovalli. Nonostante la decisione del ministro Roberto Speranza, i gestori della stazione sciistica hanno deciso di aprire gli impianti. «Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l’apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto», dice Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti nella valle piemontese a ridosso del canton Ticino.

«Questa volta la misura è colma. Ritengo assolutamente vergognose e irrispettose la modalità con cui il ministro Speranza ha operato». Lo ha detto Filippo Gérard, presidente dell’Associazione degli albergatori valdostani, in merito alla decisione di posticipare almeno fino al 5 marzo l’apertura degli impianti da sci. «Ora più che mai - ha aggiunto - chiediamo al governo italiano che l’istituzione ed erogazione di adeguati ristori alla montagna diventi una priorità assoluta, in quanto, nostro malgrado, questa rimane l’unica strada per la sopravvivenza del comparto turistico e del suo indotto. Contestualmente invitiamo l’amministrazione regionale valdostana a mettere in campo nuove misure anticrisi pesanti, con iniziative di sostegno agli investimenti, di ulteriore proroga della sospensione dei mutui, di incentivazione delle assunzioni e di sostegno al comparto agroalimentare regionale».

«Dopo la zona rossa decretata per sbaglio in Lombardia adesso subiamo il caos generato dagli annunci sulla stagione sciistica, prima aperta e poi chiusa. Questo significa altri pesantissimi danni per le imprese. Una situazione inaccettabile». Lo afferma il presidente di Confcommercio Italia, Carlo Sangalli, sulla decisione di rinviare l’apertura degli impianti di sci al 5 marzo. «Speriamo davvero, con il governo Draghi, in un cambio di marcia soprattutto per quanto riguarda chiarezza e capacità», continua Sangalli. Il presidente di Confcommercio ricorda che «le imprese più colpite dalla crisi sono quelle del terziario, in particolare la filiera del turismo e della ristorazione» e aggiunge «bene aver individuato, come da noi richiesto, il Ministero italiano del Turismo ma adesso va messa in cantiere un’azione più veloce ed efficace per garantire la sopravvivenza di migliaia di imprese penalizzate dai vari lockdown».