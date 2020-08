Il vecchio accordo sull’imposizione fiscale dei frontalieri può essere disdetto unilateralmente ma sarebbe necessaria anche una disdetta parziale della Convenzione sulla doppia imposizione. È questo in sintesi il parere legale commissionato dal Consiglio di Stato all’Università di Lucerna, che ha spinto il Governo ticinese a rivolgersi a Berna. Oltre confine la questione non è ovviamente passata inosservata e i deputati del Movimento 5 Stelle Nicola Invidia e Giovanni Currò hanno detto la loro su «Varesenews», non risparmiando critiche alla Lega dei Ticinesi: «Portiamo rispetto per il parere accademico, ma non siamo nuovi alle esternazioni fantasiose del partito cugino della Lega salviniana (la Lega dei Ticinesi, ndr). Siamo estremamente fiduciosi che non sia necessaria alcuna rescissione naturale. Tra noi e la Svizzera ci sono eccellenti rapporti, lo dimostra anche l’incontro tra il Ministro degli Esteri Di Maio e il suo omologo Ignazio Cassis. Restiamo aperti ad una soluzione che sia pienamente condivisa e proficua, non solo per una delle parti, e questo passa per la scelta da parte delle autorità italiane delle imposte che gli italiani devono pagare in Italia. Ci mancherebbe il contrario. Purtroppo constatiamo che ci sono forze politiche che giocano ad alimentare la tensione e la Lega su questo non si smentisce mai. Occasioni sprecate per unirsi ad un dialogo proficuo che deve vedere al centro i territori di confine e i lavoratori e non interessi di partito o di mero consenso».