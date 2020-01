A Porlezza si è svolto un incontro istituzionale sugli sviluppi del trasporto lacuale dell’omonimo bacino del Ceresio. Vi hanno partecipato Sergio Erculiani (sindaco di Porlezza), Giovanni Bernasconi (vicepresidente dell’Autorità di bacino Ceresio Piano e Ghirla e sindaco di Claino con Osteno), Maurizio Tumbiolo (direttore dell’Autorità di Bacino Ceresio Piano e Ghirla), Carlo Maria Acquistapace (vicedirettore dell’Aarea Marketing & Sales della Società navigazione del Lago di Lugano) e Sandro Bartolini (responsabile Ufficio traffico della stessa SNL).

È stato affrontato il tema delle nuove sfide in tema di promozione turistica del territorio per la stagione 2020, con l’intento di favorire e incrementare il traffico di turisti da Porlezza verso Lugano e viceversa, innescando una concreta e dinamica collaborazione tra tutti gli attori di un bacino certamente attrattivo e ora anche capace di fare sistema per intercettare nuovi flussi turistici.

La pianificazione dei collegamenti dei battelli di linea della stagione 2020 - elaborata dalla SNL - presenta per il bacino di Porlezza notevoli interventi di miglioria. L’orario per la stagione 2020 sarà presentato ufficialmente il prossimo 17 marzo 2020 a Lugano.

Il presidente della SNL Agostino Ferrazzini ha espresso «soddisfazione per gli sviluppi che favoriscono e promuovono l’attività di linea e turistica del trasporto lacuale sul bacino di Porlezza. Questa concreta cooperazione ha una valenza strategica per l’intero lago e dimostra la validità e la disponibilità di tutti gli interlocutori, con un sicuro impatto positivo sul territorio e il conseguente sviluppo di nuove opportunità sul Ceresio».

Il sindaco di Porlezza Sergio Erculiani da parte sua si dichiara «fiducioso che il nuovo orario rappresenti un concreto contributo allo sviluppo turistico del Ceresio e in particolare per l’area di Porlezza, oltre a essere a un mezzo alternativo di trasporto anche per tutti gli abitanti dei comuni rivieraschi».

Il commissario prefettizio del Comune di Valsolda, Angela Pagano, informata dei contenuti e delle determinazioni dell’incontro, si è espressa positivamente in merito a quanto emerso e agli obiettivi che i nuovi collegamenti delineano per il territorio.

L’incontro di Porlezza è stata anche l’occasione per approfondire ulteriori iniziative per favorire il turismo sul Ceresio, come la creazione di pacchetti e tour dedicati agli attualissimi ambiti enogastronomici, culturali e sportivi.

