Sventure che nemmeno la nuvola di Fantozzi quelle capitate negli ultimi giorni a un supermercato di Cadegliano Viconago, a 4 chilometri da Ponte Tresa, in provicia di Varese. Dopo aver subìto, alle 19.30 di domenica, una rapina a mano armata il cui bottino è ammontato a 8.000 euro, verso le 10.30 di ieri, lunedì 3 febbraio, un’automobile è planata all’interno del negozio sfondando prima una porta, e finendo poi tra gli scaffali. L’incredibile incidente non ha fortunatamente causato feriti gravi ma, quanto accaduto ha lasciato di stucco i testimoni e gli stessi soccorritori. Per cause che dovranno essere accertate, un veicolo è infatti uscito di strada e il conducente non è riuscito a impedire che finisse letteralmente dentro i locali di vendita del supermercato. A rimanere coinvolti ne sinistro sono stati un 60.enne e una 73.enne, immediatamente soccorsi ma che fortunatamente non hanno riportato danni.