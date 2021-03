Il ritiro delle ordinazioni di sushi al confine torna a far discutere. Lo scorso fine settimana, infatti, l’iniziativa di un ristorante specializzato aveva creato grandi assembramenti al valico di Chiasso. Con un annuncio rivolto esplicitamente ai clienti ticinesi, un noto locale di Como aveva lanciato l’offerta: «Abiti nella zona di Chiasso, Balerna, Mendrisio, Lugano? Se non puoi venire da noi, veniamo noi da te in dogana».

La promozione, che offriva due orari fissi per il ritiro (13.15 e 20.15), ha spinto decine e decine di clienti a presentarsi al valico in quei brevi spazi temporali, in barba alle norme contro gli assembramenti: fatto non sfuggito alle autorità doganali comasche, che hanno deciso di dire «basta» al fenomeno, riporta il quotidiano «La Provincia di Como».

Il divieto

«Gli spazi doganali», ha spiegato Luca Pignanelli (direttore delle Dogane di Como) sulle pagine del giornale italiano, «sono asserviti esclusivamente al servizio di dogana per il transito dei flussi turistici o dei lavoratori frontalieri e per consentire, quando è richiesta l’erogazione di servizi, la sosta temporanea dei veicoli di viaggiatori che transitano con merci trasportate nei propri bagagli da sdoganare. In nessun caso possono essere considerati un punto di ritrovo o di consegna di merce». Lo sdoganamento, dunque, deve essere negato «per l’insussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma»: il sushi non viene certamente trasportato nei bagagli.

Stop alle soluzioni alternative

«Pur comprendendo le difficoltà contingenti per molti operatori economici del territorio», continua il direttore delle Dogane di Como, «non può passare il messaggio che soluzioni alternative border line consentano di aggirare i divieti posti a tutela della salute pubblica».

Fenomeni simili nel Luganese

Fenomeni simili si erano verificati anche nel Luganese, in zona Ponte Tresa, nelle scorse settimane. Il valico, però, è sotto l’Ufficio delle dogane di Varese, non quelle di Como. Che anche lì si arrivi presto ad uno stop delle consegne transfrontaliere?

