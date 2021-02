«Perlomeno oggi non sembra di essere in una terra di nessuno». È visibile la soddisfazione di una signora che cammina con il suo cane nei pressi di Ponte Cremenaga, il giorno dopo le polemiche scaturite dalla lettera di Piero Marchesi alle forze dell’ordine operanti nel Malcantone. Il sindaco di Monteggio, nonché consigliere nazionale, aveva denunciato i forti disagi alla viabilità e i rischi per la sicurezza causati dai tanti ticinesi che lasciano le auto in sosta in strada o in posteggi privati mentre aspettano al confine il cibo d’asporto proveniente dall’Italia.