(Aggiornato alle 8.24) Dopo anni di attesa ora è ufficiale. Questa mattina a Roma verrà sottoscritto l’accordo sulla fiscalità dei frontalieri tra Svizzera e Italia, concretizzando l’auspicio espresso a inizio ottobre dalla presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e dal premier Giuseppe Conte di chiudere il dossier entro fine anno. Il documento, parafato nel 2015, è stato nel frattempo modificato ottenendo la soddisfazione delle parti ed è pronto per il varo. Nella capitale italiana, oltre alle autorità del governo Conte, per la Svizzera sarà presente la segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Daniela Stoffel. Nel pomeriggio è stata indetta una conferenza stampa da Bellinzona intorno alle 16 dove saranno presenti il consigliere federale e capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis, il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta e, di ritorno da Roma, Daniela Stoffel.

Un lungo iter

Nella giornata di ieri si sono susseguite le indiscrezioni secondo cui oggi sarebbe in agenda un incontro risolutivo fra le parti, che potrebbe culminare con la sottoscrizione dell’intesa, rimasta nei cassetti per cinque anni (la parafatura era avvenuta alla fine del 2015) e poi ritoccata in alcuni punti nelle ultime settimane. Alcuni indizi concreti da parte italiana (i sindacati e la delegazione dei Comuni sono stati avvisati di tenersi pronti) e il fatto che il 23 dicembre era già stato indicato come termine utile, fanno pensare che la sottoscrizione sia davvero imminente. In questo caso vorrebbe dire che sono stati rimossi tutti gli ostacoli venuti alla luce nelle trattative intavolate a partire da ottobre per affinare l’accordo.

Secondo la nuova versione il Ticino dovrebbe incassare di più, perché avrebbe diritto all’80% (il testo originale prevede il 70%) delle imposte prelevabili alla fonte. Oggi la trattenuta è del 61,2%. Il resto viene ristornato all’Italia (oltre 90 milioni nel 2019). L’accordo entrerebbe in vigore all’inizio del 2023. Quanto ai frontalieri, verrebbe creato un sostema a «doppio binario». Per quelli già attivi e quelli assunti fino al termine del 2022 provenienti dalla fascia di confine continuerebbe a valere il sistema d’imposizione attuali: prelievo alla fonte in Svizzera e nessuna imposta in Italia. I nuovi invece pagherebbero le imposte anche in Italia (dove le aliquote sono più alte) ma si vedrebbero dedurre la parte pagata in Svizzera e beneficerebbero di una franchigia di 10 mila euro (ora 7.500).

Da chiarire resta la questione dei ristorni. L’accordo del 2015 ne prevede l’abolizione, ma le parti si sono accordate per un periodo di transitorio della durata di 15 anni. A fronte della richiesta italiana di allargare la quota dei vecchi frontalieri, aumenterebbe anche la quota di ristorni che Berna dovrebbe riversare all’Italia. Da qui la controproposta elvetica di ridurre il periodo a 13 anni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata