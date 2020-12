Svizzera-Italia: i TILO circoleranno senza restrizioni dal 13 dicembre

Alle imprese ferroviarie è stato chiesto di trovare rapidamente una soluzione. Le FFS, in collaborazione con TILO e Trenord, hanno elaborato oggi soluzioni concrete per ripristinare i collegamenti tra le due regioni di confine che potranno essere attivate in concomitanza del cambio orario previsto per domenica 13, quando si realizzerà l’apertura al traffico commerciale della galleria di base del Monte Ceneri, «con rilevante impatto positivo, sia per il traffico regionale in Canton Ticino, sia per la Lombardia», sottolinea Trenord.