Non è passato inosservato lo svizzero che ieri sera ha creato scompiglio in piazza Cavour a Como. Secondo il sito «QuiComo», l’uomo, che parlava in francese, ha iniziato a buttare a terra gli oggetti che aveva nella sua auto con targa elvetica. Uno show definito «folle» dal quotidiano lariano: il protagonista ha infatti disseminato per la strada borse, sacchetti, scatole e tutto ciò che aveva nel bagagliaio, mentre il suo cane passeggiava senza guinzaglio nella piazza. Nessuno dei presenti, che assistevano numerosi alla scena, è riuscito a capire cosa stesse facendo e dicendo l’uomo, così sono state allertate le forze dell’ordine. Verso le 22.30 sono intervenute pattuglie della Polizia locale e della Polizia di Stato, ma lo svizzero ha continuato nel suo strano comportamento per circa mezz’ora, creando scompiglio e intralciando il passaggio delle auto. L’uomo non ha mostrato particolare rispetto per le forze dell’ordine, facendo balletti e gestacci davanti agli agenti, che lo hanno costretto a salire sull’auto di polizia insieme al suo cane. Al posto di comando locale è stato identificato e denunciato. La sua vettura è stata rimossa.