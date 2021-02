Sono 90 le persone risultate positive al coronavirus in seguito ai test di massa effettuati sulla popolazione di Viggiù. L’indagine è scattata su 4000 residenti dopo che il Comune di confine è finito in zona rossa per la presenza di varianti del virus nelle scuole. Dei 90 positivi, riporta Varesenews, 13 presentano la variante scozzese, 3 quella inglese, 7 il tradizionale scoperto a Wuhan e 5 hanno mutazioni sconosciute, uguali tra loro. In 58 casi la carica virale era troppo bassa per lo studiarne la variante. Da sabato mattina potrà essere vaccinata tutta la popolazione residente dai 18 anni in su.