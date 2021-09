Torna l’incubo maltempo a Blevio, chiusa la Lariana

L’incubo maltempo torna ad abbattersi sul Comasco. Le forti piogge di questa notte hanno provocato una frana a Blevio che ha invaso la strada provinciale Lariana tra Como e Bellaggio. La carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni e non si hanno ancora indicazioni sull’orario di riapertura. A darne notizia è la polizia locale di Como sulla propria pagina Facebook. Inoltre, le precipitazioni hanno causato anche l’esondazione del torrente Pertus nella frazione Capovico, già colpito dal maltempo a luglio. I mezzi di soccorso sono al lavoro per liberare la strada dal fango e dai detriti, ma, come precisato dalla Polizia locale pochi minuti fa in risposta alle domande di alcuni utenti su Facebook, non si hanno ancora aggiornamenti sulla riapertura.