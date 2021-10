I residenti in Italia a non più di 10 chilometri dal confine svizzero potranno di nuovo usufruire dello sconto per il pieno di benzina. Come annunciato da diversi organi d’informazione lombardi, questa possibilità scatterà verosimilmente nella prima settimana di novembre dopo il via libera ufficiale di qualche settimana fa. Ricordiamo che lo sconto era stato congelato nel gennaio scorso in quanto il divario di prezzo alla pompa fra le stazioni di rifornimento italiane e ticinesi non era sufficientemente ampio.