Tornano ad aumentare gli ingressi illegali in Ticino

Con i primi allentamenti dei provvedimenti messi in atto alla frontiera - entrati in vigore il 16 maggio - sono state abolite le misure di canalizzazione del traffico da e per la Germania e l'Austria. In parallelo, i controlli alle frontiere nazionali non erano più sistematici, ma basati sul rischio e sulla situazione. Questo ha inevitabilmente generato un aumento degli ingressi illegali nella Confederazione e di conseguenza in Ticino. Stando ai dati forniti oggi dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD), nel mese di maggio il nostro cantone ha registrato 82 ingressi illegali a fronte dei 15 del mese precedente. A livello svizzero, invece, i tentativi di varcare illegalmente la frontiera sono stati 461, rispetto ai 215 registrati in aprile. Ad eccezione dei dati relativi alle attività dei passatori, essi sono inferiori a quelli del marzo 2020. Rispetto all'anno precedente (2019), ciò corrisponde a una diminuzione di circa il 53% nel settore del soggiorno illegale per quanto riguarda il maggio 2020. Nel caso dell'attività dei passatori, la cifra si aggira intorno al - 30%. Dopo l'apertura delle frontiere all'interno dell'area Schengen avvenuta lo scorso 15 giugno e dopo il ritorno alla situazione antecedente al coronavirus, le cifre dovrebbero avvicinarsi nuovamente a quelle dell'anno scorso.