(Aggiornato alle 16.49) A partire dal 10 dicembre e fino a nuovo avviso le FFS e Trenitalia interrompono i collegamenti tra Svizzera e Italia. Lo comunicano le FFS in una nota, precisando che la decisione è legata al decreto (Dpcm) delle autorità italiane. Contattate da Keystone-ATS, le FFS hanno precisato che il nuovo decreto richiede, tra l’altro, la misurazione nei treni della temperatura corporea. I passeggeri devo inoltre essere dotati di un attestato di risultato negativo dei test per il COVID-19 e di un certificato di lavoro. Poiché la compagnia ferroviaria svizzera non poteva soddisfare questi requisiti, i collegamenti sono stati sospesi.

Sia il traffico a lunga percorrenza che quello regionale TILO sono interessati dal provvedimento. I treni delle FFS/TILO circolano fino al confine. I treni nel traffico regionale tra Briga e Domodossola continuano a circolare. Inoltre, l’offerta dei treni EuroCity tra la Svizzera e l’Italia sarà sospesa.

Offerta in Svizzera

- Gli EC sull’asse del Gottardo circolano regolarmente tra Zurigo, rispettivamente Basilea e Chiasso. Da Chiasso direzione Italia i treni sono soppressi.

- Gli EC sull’asse del Lötschberg circolano regolarmente tra Basilea e Briga, da Briga direzione Italia i treni sono soppressi.

- Gli EC sull’asse del Sempione sono soppressi. Solo l’EC39 così come l’EC42/44 circolano presumibilmente ancora tra Ginevra e Briga.

- Il treno trinazionale (Francoforte-Milano) EC52 così come il 451/151 circola fino all’11.12 tra Briga e Francoforte, rispettivamente tra Francoforte e Chiasso. Il 12.12 il treno 451/151 circola ancora tra Francoforte e Chiasso, il treno 52 tra Briga e Basilea SBB. A partire dal cambiamento d’orario del 13.12 i treni circolano unicamente tra Briga e Basilea, rispettivamente tra Basilea e Chiasso e sono soppressi sia in Italia che in Germania

- Gli IR/IC della BLS tra Briga e Domodossola continuano a circolare.

Soppressioni nel traffico regionale TILO

Tutto il traffico ferroviario transfrontaliero TILO è sospeso in territorio italiano. La misura è momentaneamente limitata a soli tre giorni in attesa di chiarimenti e indicazioni relativi alla corretta applicazione del Dpcm da parte delle autorità italiane. Il traffico ferroviario in territorio svizzero non subirà riduzioni, ad eccezione della soppressione dei servizi notturni pigiama TILO già in vigore.

Per i servizi TILO sono previste le seguenti limitazioni:

RE10 (Erstfeld-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como-Milano)

- Il servizio è soppresso tra Chiasso e Milano Centrale.

- In territorio italiano circola un servizio sostitutivo tra Como e Milano Centrale

S10 (Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como)

- Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como

S30 (Cadenazzo-San Nazzaro-Luino-Gallarate)

- Il servizio è soppresso tra San Nazzaro e Luino/Gallarate

S40 (Varese-Stabio-Mendrisio-Chiasso-Como)

- Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como e tra Stabio e Varese.

S50 (Bellinzona-Lugano-Mendrisio-Stabio-Varese-Malpensa)

- Il servizio è soppresso tra Stabio e Malpensa.

L’orario online sarà adattato quanto prima. I biglietti acquistati presso le FFS saranno rimborsati ai punti vendita o tramite il RailService. Modifiche alle misure indicate saranno valutate a seconda dell’evolversi della situazione e comunicate tempestivamente, affermano le FFS.

