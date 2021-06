Come annunciato in un comunicato, nelle scorse ore, presso il valico autostradale di Brogeda, le forze dell’ordine hanno rinvenuto la somma di 68.500 euro, trasportati da un cittadino austriaco residente in Svizzera che aveva dichiarato di detenere “solo” 40.000 franchi. A seguito del controllo della dichiarazione resa, invece, sono stati scoperti, sulla persona del transitante, 75.350 franchi, di cui 73.000 in tagli da 1.000.