«Cosa ha fatto? Cosa ha fatto?». Lo ha ripetuto più volte ad alta voce, tra le lacrime e abbracciando alcuni amici che l'hanno raggiunta alla caserma dei carabinieri di Casargo per starle vicino, la mamma dei due ragazzini di 12 anni uccisi dal padre nella loro casa di vacanza a Margno, in Valsassina. L'uomo si è poi tolto la vita gettandosi da un ponte, il Ponte della Vittoria, a 10 chilometri di distanza. La donna si è precipitata sul posto dopo aver ricevuto nella notte un messaggio dell’ex marito in cui le diceva che non avrebbe più rivisto i figli.

I carabinieri, che indagano coordinati dal pubblico ministero Andrea Figoni e dal procuratore Antonio Chiappani, hanno ascoltato per circa tre ore, nella caserma di Casargo, la madre dei due dodicenni. Ingegnere biomedico e dirigente di una associazione sportiva, la A.S.D. FreeArt di Gessate per cui la figlia pattinava, la donna si era rivolta a un avvocato di Milano per avviare una separazione che non sembrava traumatica, tant’è che la coppia viveva ancora insieme.

La testimonianza del vicino

A svegliare l’intero paese, che d’estate si popola di appassionati di montagna, sono state le urla della madre. «Non si svegliano, non si svegliano», ripeteva a gran voce contorcendosi dal dolore. «Ho fatto la rampa delle scale e sono corso giù, ma era troppo tardi: anche i volontari della Croce Rossa piangevano», è il racconto di un vicino di casa, che ha riferito di avere sentito nella notte «dei rumori molto strani». Erano circa le 3 di notte: «Non ho pensato ai ladri e non sono uscito di casa», il suo rammarico. «Se solo fossero stati più frequenti, forse avrei potuto fare qualcosa - ha aggiunto tra le lacrime -. Il pensiero di questo padre che prepara da mangiare ai suoi figli e poi li uccide è qualcosa di mostruoso...».

L’ultimo messaggio su Facebook

Nella notte, il padre dei due ragazzini ha anche postato un ultimo messaggio su Facebook: «Coi miei ragazzi sempre», ha scritto accanto alla foto che ritrae i due gemelli con lo zaino in spalla in montagna.

Il vicesindaco: «Il paese è sconvolto»

«Il paese è sconvolto, sembra che queste cose accadano sempre lontano, invece sono dietro l'angolo. Non ci sono parole», ha detto il vicesindaco di Margno (Lecco), Valter Falcetti, commentando la tragedia. Il dramma familiare, forse causato dalla separazione dell'uomo con la moglie coetanea, si è consumato al primo piano del condominio 'Il castagno', nei pressi della partenza della funivia che porta al Pian delle Bedulle.

Increduli anche gli amici. «Un gesto così non è né giustificabile né perdonabile, ma lo conoscevo da anni, ed è sempre stato una bravissima persona - è il post su Instagram di un utente -. Nessuno sapeva quello che stava passando, ma non ha mai dato segni di cedimento». «Eri una persona solare e divertente ma non giustifica il gesto orrendo che hai compiuto - dice un altro commento -. Perché arrivare a togliere e togliersi la vita, a tutto c’è una soluzione».

Non era così, evidentemente, per il padre di famiglia, che non accettava la separazione. Solo coi figli, la sua rabbia sarebbe cresciuta divorandolo fino al punto da ucciderli per non perderli. Gli inquirenti, che vogliono stabilire se l’omicidio-suicidio sia stato premeditato, hanno disposto l’autopsia sull’uomo e sui due bambini, trovati sul letto matrimoniale, dove il padre li ha ricomposti in attesa che la moglie li trovasse.

©CdT.ch - Riproduzione riservata