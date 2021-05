C’è cordoglio anche in Ticino per la scomparsa, domenica pomeriggio intorno alle 15 in un tragico incidente, di Matteo «Cori» Confalonieri, 44 anni di Laglio, noto dj comasco. L’uomo è rimasto vittima di uno scontro a Varedo, sulla provinciale tra Monza e Saronno, mentre era in sella alla sua moto.