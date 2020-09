I tecnici del T.L.C. Servizio Telecomunicazioni Regionale, grazie a una collaborazione tra i vigili del fuoco, la polizia cantonale svizzera, l’ufficio federale svizzero per le telecomunicazioni hanno allestito un ponte radio mobile in località Ronco sopra Ascona. Il ripetitore radio posizionato in territorio elvetico riesce a garantire le comunicazioni radio tra le squadre impegnate nelle ricerche e l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale) posizionata al comune di Maccagno.