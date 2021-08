(Aggiornato alle 12.54) Stop al cantiere diurno sull’A9 da questa mattina, martedì 3 agosto. È questa la decisione di Autostrade per l’Italia (Aspi) che soprattutto dopo la giornata infernale di ieri con code chilometriche su tutte le strade ha fatto dietrofront congelando la messa in sicurezza delle gallerie Quarcino, Monte Olimpino e San Fermo. Questa operazione aveva infatti obbligato a una deviazione del traffico pesante, il quale ha così mandato in tilt le cittadine di confine. Il tentativo di accelerare gli interventi chiudendo parte dell’A9 anche di giorno ha dunque causato più danni che benefici.