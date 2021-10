Ma secondo alcune farmacie di frontiera da noi contattate (Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio, Maslianico, Cantello e Porlezza), le prospettive sembrerebbero essere buone in termini di crescita della richiesta sia di prenotazioni che di informazioni. Potrebbe lasciare un po’ perplessi il singolare caso di una farmacia di confine che impone un prezzo del test differente a seconda della cittadinanza del richiedente. Più nel dettaglio, stiamo parlando di un costo che oscilla dai 15 euro standard per i detentori di tessera sanitaria italiana ai 25 euro per gli stranieri. In Italia, lo ricordiamo, il Decreto-legge 105/2021, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede all’articolo 5 l’introduzione di un prezzo ridotto per i tamponi in farmacia: 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per gli over 18. In ogni caso, si prospetta comunque nei prossimi giorni un aumento delle prenotazioni da parte di ticinesi in vista del fine settimana.