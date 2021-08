Un turista svizzero ha rischiato l’annegamento ieri pomeriggio nel lago di Mergozzo, in Piemonte. Tuffatosi attorno alle 14 in una zona dove vige il divieto di balneazione, segnalano i media italiani, il 24.enne ha probabilmente avuto un malore, scivolando in un punto profondo cinque metri senza più tornare a galla. A salvarlo sarebbero stati dei passanti. Con il rapido intervento dell’ambulanza, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Novara, ma le sue condizioni rimangono gravissime.