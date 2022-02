«Rivolgeremo un applauso di congratulazioni alla Svizzera per aver eliminato ogni sorta di discriminazione». Il Comitato Promotore Fratelli d’Italia Alto Varesotto aveva indetto nella tarda mattinata di oggi un flash mob nei pressi della dogana di Lavena Ponte Tresa per lanciare un segnale di solidarietà a chi lavora nelle zone di confine dove si sta verificando un vero e proprio paradosso tra Italia e Svizzera per quanto riguarda le misure anti-COVID. Una manifestazione che probabilmente non si è svolta come speravano i promotori visti i numerosi like e le condivisioni su Facebook: i partecipanti accorsi al confine erano infatti solo una decina.