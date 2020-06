Tragedia questa mattina verso le 9 a Margno, un Comune di circa 400 abitanti della Valsassina, in provincia di Lecco. Due gemelli, un maschio e una femmina di 12 anni, sono stati trovati morti in un condominio vicino al piazzale della funivia locale. Secondo i media italiani, i bambini sarebbero stati strangolati dal padre, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal ponte della Vittoria, tra Maggio e Cremeno, poco lontano dal luogo della tragedia. L’uomo, residente nell’hinterland milanese, si trovava nel Lecchese in vacanza con i figli. L’allarme è stato lanciato dalla madre dei bambini, una 45.enne che al momento dei fatti si trovava nel Milanese. La donna avrebbe ricevuto un SMS dal marito, in cui le diceva che non avrebbe più rivisto i suoi figli, e si è quindi precipitata a Margno, dove ha scoperto i corpi senza vita dei bambini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco e della stazione territoriale. Secondo i media locali, all’origine del gesto potrebbe esserci la complicata separazione in corso tra moglie e marito.