«Il tracciato della vecchia linea ferroviaria della Valmorea non ha un potenziale d’utenza tale da giustificare una riattivazione per il servizio passeggeri regolare». Quelle del Consiglio di Stato contenute nella recente risposta a un’interrogazione dei Verdi sono parole che non lasciano spazio alle interpretazioni. Il Cantone non ha intenzione di sostenere la riattivazione della linea ferroviaria transfrontaliera tra Mendrisio e Castellanza. E questo perché il tracciato è «troppo periferico rispetto agli insediamenti per fungere da servizio capillare e troppo isolato dal resto della rete ferroviaria, rispettivamente senza un capolinea importante a sud per servire da asse di transito». Tradotta in parole semplici, la motivazione del Governo è che la linea ha poco potenziale per il trasporto...