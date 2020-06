(Aggiornato alle 23.13) - Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di una porzione di cornicione esterno di un edificio commerciale, che ha causato la morte di una donna di 38 anni e dei suoi due bambini di 5 anni e 15 mesi, questo pomeriggio verso le 17.30, ad Albizzate, nel Varesotto. È quanto emerso dai primi accertamenti dei Vigili del Fuoco. Insieme alla mamma e ai due fratellini morti travolti dal crollo di un cornicione ad Albizzate, c’era anche un terzo figlio di 9 anni, rimasto illeso, portato poi via dal padre. Il bambino è stato affidato a quest’ultimo, sotto choc, e portato all’ospedale di Gallarate per precauzione.

La testimonianza

«È stato un boato assurdo, come un’esplosione»: così ha raccontato una dipendente del Crai che si trova esattamente di fronte all’edificio da cui è crollata una parte del tetto travolgendo e uccidendo una mamma con una bimba piccola sul passeggino e accanto un bimbo sulla biciclettina. Dall’altro lato della strada, c’era invece il fratello maggiore, di nove anni, in lacrime. «L’ho portato al super finché non è arrivato il papà che era al lavoro».