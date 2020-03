Nelle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola, le autorità comunali di confine si sono rapidamente adattate alla quarantena nazionale imposta lunedì sera dal Governo Conte per combattere con ogni mezzo a disposizione contro l'epidemia del coronavirus tuttora in forte crescita. In generale, è quanto emerge, le misure straordinarie - in primis le limitazioni agli spostamenti nazionali e transnazionali - ventiquattro ore dopo la pubblicazione del nuovo decreto italiano, sono state recepite senza particolari intoppi, nonostante la riduzione di buona parte delle attività commerciali, sportive e associative (o la loro chiusura totale in molti casi) fino al prossimo 3 aprile. Ne abbiamo discusso con Andrea Pellicini, sindaco di Luino, poco dopo la conclusione di una nuova "collettiva", in via rigorosamente telematica, effettuata ieri con i suoi stretti collaboratori di Municipio e con i responsabili della Protezione civile cittadina. Anche questo Comune, proprio per l'emergenza sanitaria in corso, ha chiuso i suoi uffici al pubblico, pur continuando a garantire i diversi servizi per via telefonica e tramite web (vale anche per la documentazione necessaria ai lavoratori frontalieri).

Unità di crisi pronta a intervenire

"Si è trattato di un aggiornamento preparatorio in vista della creazione del COC, il Centro operativo comunale, un'unità di crisi - spiega Pellicini - che non è ancora stata ufficialmente costituita, ma che dovrà essere pienamente operativa in caso di segnalazioni di persone affette da coronavirus (che sono già state riscontrate, come noto, in altri Comuni del Varesotto) per gestire l'emergenza sul nostro territorio". Se a Porto Valtravaglia un caso è stato accertato proprio lunedì e nello stesso Varesotto i casi di persone contagiate dal virus sono attualmente già diverse decine, l'autorità del Comune sul Verbano non intende dunque farsi cogliere impreparata. "L'unità di crisi, oltre al sindaco, è composta dai responsabili della Protezione civile e anche della Croce Rossa cittadina, un ente che sulla base del volontariato assiste da vicino gli anziani (spesso soli e bisognosi di assistenza e di cure a domicilio), in collaborazione con le forze dell'ordine e i presidi sanitari".

Si attrezzano gli ospedali vicini al Ticino

Dato che l'ospedale di Luino, che fa parte dell'azienda ospedaliera di Varese "dei Sette laghi", non è attrezzato per far fronte all'emergenza da coronavirus, "se vi fossero dei malati - spiega Pellicini - questi, attualmente, devono essere curati a Varese". Nel frattempo, negli scorsi giorni, il consigliere regionale leghista Emanuele Monti aveva proposto di attrezzare a tal fine l'ospedale di Cuasso al Monte (Comune nell'area di confine sopra Porto Ceresio, ndr.). "Lì attualmente vi sono pochi posti letto - prosegue il nostro interlocutore - ma presto potrebbero esserne predisposti dei nuovi per poter ospitare le persone colpite dal virus, dato che la Giunta regionale ha accolto positivamente il suggerimento".

Farmaci a casa anche di notte e nei festivi

In ragione della direttiva ministeriale che impone a tutti di stare a casa, tra le iniziative che riguardano l'assistenza sanitaria, spicca anche quella di Federfarma, l'associazione dei titolari di farmacia che offrono un servizio di consegna gratuito dei farmaci - di notte (dalle 19.30 alle 20.30) e nei giorni festivi (dalle 8.30 alle 19.30) - chiamando il numero 0332.241.000. Inoltre il centralino fornisce costantemente a qualsiasi ora del giorno e della notte l'indirizzo e il telefono della farmacia più vicina al proprio domicilio. Un'altra risposta concreta, dunque, per far fronte all'epidemia. "Confidiamo nell'azione della nostra azienda ospedaliera e nella collaborazione dei diversi istituti di cura sul territorio, da Varese a Cittiglio, da Angera a Tradate. I problemi per questa emergenza, certo, esistono. Sappiamo però che i presidi stanno rispondendo in modo adeguato. Per quanto ci riguarda ci limitiamo a rispettare le procedure emanate per i Comuni".

L'importante, è quanto pare di capire, è che in questo difficile momento prevalga un'unità di vedute, anche perché - secondo lo stesso sindaco di Luino - "i continui scambi di persone tra la provincia e il Cantone Ticino possono portare sicuramente a contagi reciproci, mentre sul piano istituzionale auspico ulteriore collaborazione. E che prevalgano la solidarietà e il buonsenso". Tra le decisioni che vanno in questa direzione, dolorose ma ritenute essenziali della città di Luino, si inserisce la chiusura del mercato, il più grande d'Europa, con una storia di quasi cinquecento anni. "Interromperlo è stato un provvedimento sofferto, significa rinunciare ad ospitare tutti i nostri amici di altre regioni italiane, ma anche svizzeri, tedeschi, olandesi, e tutto quanto ne deriva per il mancato indotto economico-commerciale. Ma il momento è grave e bisogna pensare prima alla salute".

Autocertificazione per poter circolare

Per recarsi in Italia, in automobile o in treno, per comprovati motivi di lavoro o di salute il Ministero degli interni (potrebbero esserci ulteriori restrizioni emanate anche da parte svizzera), ha pubblicato un formulario di autocertificazione che ognuno deve compilare con le motivazioni del proprio spostamento. In caso di violazioni, spiegano le forze dell'ordine, scattano le sanzioni (che in casi di gravi violazioni prevedono multe salate e perfino l'arresto). Per ora, su tutto il territorio delle province limitrofe al Ticino, si stanno svolgendo un numero consistente di controlli; almeno per ora, non sarebbero risultate criticità particolari. Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia locale e Polizia di Stato, ci viene detto, dovranno in particolare coordinare i diversi interventi di verifica, anche per evitare che le persone in circolazione sulle strade non siano controllate più volte da corpi diversi. Le autocertificazioni, naturalmente, devono essere veritiere e rispettare i termini prescritti. Da segnalare, in conclusione, che agenti e militi di pattuglia sulle strade - anche a beneficio degli automobilisti svizzeri - avranno a disposizione un certo numero di formulari per favorire l'autocertificazione di chi ne fosse sprovvisto nonostante tutti gli avvisi.

