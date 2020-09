«Siamo una famiglia di Dio duramente provata, ma anche, in queste ore di sofferenza, teneramente amata. Siamo qui a pregare con don Roberto, a pregare per lui, a pregare nel suo ricordo per noi stessi. L’esempio di un fratello sacerdote ci aiuti a ricordare che salverà in eterno la sua vita chi la perde per Cristo. Ha lavorato generosamente per la diffusione del Vangelo», ha detto in apertura di omelia monsignor Cantoni con davanti a sé i genitori del don, Bruno e Ida, i fratelli Caterina, Mario ed Enrico.