Petardi, magnum, mini ciccioli, bengala a pioggia, razzo bengala, raudo mitraglia e fontana molotov. Sono alcuni degli articoli pirotecnici che negli scorsi giorni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza comasca in due esercizi commerciali di Como e Vertemate con Minoprio (CO), gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Si tratta, nello specifico, di 140’000 prodotti per un peso complessivo di una tonnellata.