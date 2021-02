Lunghe code in autostrada, traffico in tilt e strade bloccate praticamente in tutta Como. Il motivo della paralisi che sta colpendo la circolazione d’oltreconfine è la chiusura dell’uscita Como Lago, confermata anche da un comunicato di Autostrade. I disagi continueranno fino alle ore 20 del 21 febbraio, quindi fino a domani sera. La chiusura dell’uscita della A9 ha implicato un riversamento delle auto su Como Centro, a sua volta trafficata. Vige inoltre il divieto anche di transito ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate tra Monte Olimpino e Chiasso in entrambe le direzioni.