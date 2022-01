Dal 1. febbraio, chi entra nei negozi italiani dovrà fare attenzione ad avere con sé il pass COVID. Il Governo è al lavoro in queste ore per stilare la lista degli esercizi che dovranno richiedere il certificato base, che si ottiene con tampone valido 48 ore, guarigione o vaccinazione. Il certificato sarà necessario praticamente ovunque, tranne nei negozi che vendono beni di prima necessità. Il nuovo decreto sarà firmato probabilmente oggi o mercoledì dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Ecco cosa serve sapere:

Alimentari e grande distribuzione

Non servirà alcun certificato per acquistare generi alimentari nei negozi al dettaglio e nei supermercati. Fanno parte dell’elenco per cui non serve il pass anche i negozi che vendono surgelati, le macellerie, le pescherie e le panetterie. Libero...