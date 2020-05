Come riporta il Corriere di Como, il deputato leghista ed ex sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha puntato il dito contro l’Esecutivo: «Il Governo si dimostra ancora una volta inadeguato, insensibile verso il legittimo diritto di mobilità dei comaschi e dei frontalieri lariani, evidentemente discriminati per totale incapacità da parte di un Esecutivo sempre meno rappresentativo degli interessi di tutti gli italiani». Pronta è arrivata la replica del Partito democratico comasco, con il segretario provinciale e sindaco di Solbiate con Cagno Federico Broggi che rimanda le critiche al mittente: «Da mesi siamo al lavoro per i nostri frontalieri. Mentre siamo in stretto contatto con il Governo in una trattativa fondamentale per il territorio, però, la Lega sproloquia e tenta di raccattare qualche voto. Dov’erano i leghisti quando abbiamo lanciato per primi l’allarme sui valichi chiusi?».