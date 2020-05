«Troppi frontalieri bloccati in colonna ai valichi, bisogna facilitare la ripresa del lavoro», aveva asserito il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi in uno scritto reso noto il 23 aprile in cui chiedeva alle autorità ticinesi di riaprire i confini.

Alla missiva rispondono oggi i servizi del Gran Consiglio esprimendo la propria vicinanza alle autorità e alla popolazione italiane - e in particolare alla Regione Lombardia - in questo difficile e delicato momento di emergenza sanitaria, si legge in una nota. In riferimento alla richiesta volta a valutare un piano per la riapertura dei valichi secondari tra il Ticino e la Lombardia, che faccia convergere il diritto alla salute pubblica con quello al lavoro, le autorità ticinesi ricordano tuttavia che la gestione delle frontiere è di competenza federale e non cantonale. Il Cantone rinnova però il proprio impegno per continuare a proporre «soluzioni vicine agli interessi dei lavoratori tutti, inclusi quelli frontalieri, sia per quanto riguarda l’applicazione e il rispetto delle norme sanitarie (che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono sempre ampiamente state rispettate), sia per agevolare la mobilità nell’interesse dei lavoratori stessi e delle imprese».

Quanto già intrapreso

«In questo senso l’Ufficio presidenziale ha potuto confermare la riapertura, il 4 maggio scorso, dei valichi di Brusino, Ligornetto e Ponte Cremenaga (oltre agli otto già aperti o parzialmente aperti) e ha ricordato che con questo provvedimento l’Amministrazione federale delle dogane ha potuto anticipare l’aumento del traffico transfrontaliero in seguito all’allentamento graduale delle restrizioni d’ingresso deciso dal Consiglio federale e in vigore dall’11 maggio scorso», si legge in una nota odierna. «Contemporaneamente, l’Autorità cantonale ha ricordato la soluzione proposta dalla Società navigazione del Lago di Lugano, iscritta nel contesto del progetto Interreg LUPO finalizzato alla mobilità sostenibile transfrontaliera tra Lugano e Porto Ceresio, e volta a estendere fino a Melide, in via sperimentale per il mese di maggio, la tratta di navigazione lacuale Morcote–Porto Ceresio. L’Ufficio presidenziale ha sottolineato come il progetto, oltre a rappresentare uno strumento concreto di sviluppo territoriale, potrebbe rappresentare una valida alternativa al trasporto individuale su strada, in grado di consentire una riduzione delle tempistiche di raggiungimento del luogo di lavoro e una conseguente diminuzione del traffico e delle code», conclude poi il comunicato.

