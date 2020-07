Strozzata a mani nude. È quanto risulta dai primi esiti dell’autopsia sul corpo della 12.enne uccisa con il fratello gemello dal padre nella notte tra venerdì e sabato scorso nell’appartamento di Margno , in Valsassina, dove erano da qualche giorno in vacanza. L’uomo, che dai primi accertamenti medico legali risulterebbe aver strozzato anche il figlio, dopo il duplice omicidio si è tolto la vita buttandosi dal Ponte della Vittoria.

Riguardo ai due ragazzini gli accertamenti riguardano l’ossoide, per capire se si sia trattato di strangolamento (in questo caso presenta una frattura) o soffocamento. Inoltre si dovrà accertare se a distanza di tre giorni siano o meno comparsi segni di pressione sui corpi dei ragazzini per capire se sono stati immobilizzati.