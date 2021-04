Il vento forte ha fatto riprendere vigore all’incendio divampato ieri in valle Cannobina, che si aggiunge a quello in atto nella zona dei Monti della Gana sotto il Sassariente. Impressionante la nube di fumo che si può scorgere anche dalle sponde del Locarnese. Le fiamme, come riportano i portali del Verbano-Cusio-Ossola, in mattinata sembravano finalmente essere sotto controllo. Ma, appunto, il vento ha soffiato incessantemente con vigore tutto il giorno. E il rogo ha ripreso ancor più vigore del giorno precedente. Sul posto un forte dispiegamento di forze, dopo che in precedenza erano già intervenuti elicotteri e Canadair. Il fronte delle fiamme partite a Cavaglio è ormai passato sull’altro lato del torrente Cannobino e ora si sposta verso valle.