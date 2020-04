La Guardia di Finanza ha scoperto a Busto Arsizio (Varese) un grossista di prodotti per la pulizia che commerciava un prodotto spacciato per sanitizzante senza averne le caratteristiche. Dopo il controllo di un’azienda bustocca, recentemente specializzatasi nella commercializzazione all’ingrosso di prodotti per la sanificazione, i finanzieri hanno sequestrato 265 litri di prodotto igienizzante destinato alla vendita a farmacie ed altri esercizi commerciali, ad uso disinfettante per la persona. La sostanza igienizzante era conservata in flaconi e taniche con etichette che attribuivano al prodotto proprietà sanitizzanti e disinfettanti in realtà non possedute. La produzione e la commercializzazione di tali liquidi, in particolare, richiede il rilascio di una specifica autorizzazione del Ministero della Salute, che l’azienda non è stata in grado di esibire. I liquidi rinvenuti nei locali aziendali erano qualificabili come «biocidi» e potevano essere prodotti o commercializzati solo previa autorizzazione ministeriale per la valutazione, nelle condizioni di uso indicato, della loro efficacia e dei rischi per la sicurezza dei consumatori e dell’ambiente. Il responsabile è stato denunciato con l’accusa di frode in commercio.