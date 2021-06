Via libera alla spesa in Italia: i supermercati fanno il botto

confine

I clienti confederati sono tornati in massa a Lavena Ponte Tresa, Montano Lucino e Tavernola – Andrea Pertegato: «Numeri strabilianti» – Il Ticino non alza bandiera bianca – Enzo Lucibello: «Anche noi abbiamo punti di forza» – Lorenza Sommaruga: «Le vendite non hanno subito un tracollo»