Con 5000 abitanti ed un alto tasso di frontalieri, il comune di Viggiù è stato inserito lo scorso 16 febbraio in zona rossa, dopo che erano stati scoperti 100 casi di positività al Covid. Il 24 febbraio è partita la vaccinazione di tutti i residenti over 18.

«La notizia (dell’abbattimento dei contagi, ndr.) - commenta su facebook il sindaco Emanuela Quintiglio - è sicuramente positiva e ci fa davvero ben sperare di riuscire a raggiungere l’ambito primato di paese Covid-free, ma non è ancora il momento di abbandonare le cautele e trascurare le prescrizioni indispensabili per contenere i contagi!».

Per quanto riguarda la somministrazione della seconda dose vaccinale, «attendiamo aggiornamenti da parte di ATS sul luogo e i tempi di somministrazione della stessa. Ho, come voi, appreso dalla stampa la notizia della temporanea sospensione del vaccino Astrazeneca e non sono, quindi, in grado di darvi ulteriori informazioni a riguardo pur restando fiduciosa che a breve - conclude il sindaco - giunga un definitivo chiarimento».