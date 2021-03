Oggi in zona arancione. Mercoledì in arancione «rinforzato». Il governatore lombardo Attilio Fontana ha firmato tre ordinanze che entreranno in vigore dal 3 marzo per una settimana con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alla COVID-19 su diverse aree del territorio lombardo. Le disposizioni consistono in misure più restrittive - come la chiusura di tutte le scuole tranne gli asili nido - in dieci Comuni della provincia di Milano, tutta la provincia di Como e buona parte di quelle di Mantova, Pavia e Cremona. I Comuni che fino a domani sarebbero rimasti in fascia rossa (Viggiù, Mede e Bollate) sono stati declassati da giovedì 4 marzo in arancione rinforzato in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica.