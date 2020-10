La Guardia di finanza di Como ha scovato 90.000 euro e 41.000 franchi svizzeri in contanti, confezionati in mazzette di piccolo taglio, pronte per essere utilizzate, a detta del fermato, per l’acquisto di sigarette di contrabbando all’interno del territorio Elvetico. Il denaro era stato nascosto da un cittadino italiano all’interno del doppio fondo ricavato all’interno del cruscotto della sua automobile.