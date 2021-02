Volendo fare una previsione, in parte anche azzardata, è probabile che la questione dell’introduzione del congedo parentale in Ticino (approvato il 25 gennaio dal Parlamento) non si risolverà in tempi rapidi e, forse, finirà pure per essere decisa dal Tribunale federale (TF). Come spiegato nei giorni scorsi, legiferare sulla questione è di competenza esclusiva della Confederazione, perlomeno per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto privato, regolati dal Codice delle obbligazioni. Attualmente il dossier (affidato al Dipartimento della sanità e della socialità) è al vaglio del Consiglio di Stato, che dovrà preparare il relativo messaggio da presentare al Parlamento. Un compito non facile, con diversi scenari sul tavolo, tra i quali un congedo parentale per i soli dipendenti pubblici...