Congiunzioni delle liste, «serve un ampio consenso politico»

Potrebbe essere la volta buona per la reintroduzione delle liste congiunte anche per le elezioni comunali e cantonali. Sul fronte delle alleanze partitiche i giochi sembrano ormai fatti e le posizioni emerse in Commissione costituzione e leggi non dovrebbero cambiare. Da una parte Lega, PS e UDC voteranno il rapporto di maggioranza favorevole alla proposta contenuta in un’iniziativa dell’UDC. Dall’altra, il PLR sosterrà quello di minoranza, contrario. Al momento, però, il PPD resta tra gli indecisi con i deputati popolari democratici della Commissione che non hanno firmato nessuno dei due rapporti.

Il PPD ne discuterà

Come ci spiega il capogruppo Maurizio Agustoni, «il tema è molto delicato e vogliamo ancora discuterne all’interno del gruppo. Anche perché ci sono diverse sensibilità su questa...