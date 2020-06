Sono 7.128 le firme consegnate dal gruppo Stop5G Svizzera italiana alla Cancelleria cantonale il cui scopo è quello di bloccare l’installazione del 5G in tutto il Ticino. Il testo punta in particolare a una moratoria sulle nuove antenne, considerate superflue, fino al momento in cui studi scientifici indipendenti non dimostreranno la mancata nocività di questa tecnologia per gli esseri umani e l’ambiente. Alle autorità ticinesi viene anche chiesto di prendere contatto con gli altri cantoni che hanno già decretato un moratoria per promuovere ricerche congiunte.