In Ticino la vaccinazione non fa l’unanimità né tra la popolazione né tra i membri dell’Esecutivo. La fatidica domanda «Ti sei vaccinato?» è stata posta da La Regione ai Consiglieri di Stato e le risposte si sono divise tra «non la escludo», «l’ho fatto per me e per gli altri» e «no comment». Il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha dichiarato che non ha ancora scelto la via dell’immunizzazione, ma «non escludo di farmi vaccinare quando riterrò che sarà opportuno e necessario farlo». Dal canto suo, il presidente del Governo Manuele Bertoli si è già sottoposto alla vaccinazione perché «è la strada da percorrere per ritrovare la normalità». Così come i suoi colleghi Christian Vitta, «io e la mia famiglia crediamo nella scienza e questo è il modo migliore per proteggere sé stessi e il prossimo» e Raffaele De Rosa, «l’ho fatto per me stesso e per proteggere le persone più fragili».