Tutto si può dire, ma non che la politica comunale sia in letargo. L’emergenza sanitaria è diventata la priorità dei vari Municipi. Obbligati, anche, a trovare delle alternative per le sedute di Legislativo, di modo da rispettare le norme igieniche e di distanziamento sociale imposte dalle autorità per limitare la diffusione del coronavirus. Sia a Bellinzona sia a Locarno vi sono alcune ipotesi sul tavolo. Nella Turrita, ci spiega il primo cittadino Davide Pedrioli, è stata scartata per motivi logistici la soluzione del teatro Sociale, in quanto non è evidente la disposizione del plenum tra platea, palchi e loggione. Si stanno valutando pro e contro delle altre varianti, ossia il Mercato coperto a Giubiasco, l’Espocentro in città e il centro Ciossetto a Sementina. L’unica certezza è che i consiglieri...