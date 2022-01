Silvia Torricelli, Fulvio Pezzati e Riccardo Crivelli. Sono questi i nomi proposti dall’Ufficio presidenziale del Gran consiglio per formare il Consiglio della magistratura provvisorio che dovrà trattare la segnalazione del 22 marzo scorso a carico della procuratrice pubblica Marisa Alfier. La sostituzione dell’organo di vigilanza, lo ricordiamo, si era resa necessaria dopo che lo scorso 30 novembre il Tribunale di appello aveva accolto l’istanza di ricusa presentata dal magistrato nei confronti del Consiglio della magistratura e, più precisamente, dei suoi membri che nell’autunno del 2020 avevano preavvisato negativamente la sua rielezione. La decisione dell’Ufficio presidenziale è giunta in tempi rapidi: le segnalazioni sull’operato di un magistrato hanno un termine di prescrizione di un anno. In ogni caso, quella venutasi a creare è una situazione del tutto eccezionale: mai, prima ad ora, il Tribunale di appello aveva infatti accolto un’analoga richiesta e di conseguenza mai prima d’ora un’Autorità è stata chiamata a designare un Consiglio della Magistratura provvisorio. Il Gran Consiglio è ora chiamato ad approvare la proposta formulata dal suo Ufficio presidenziale. Al Parlamento, lo ricordiamo, spetta la nomina di quattro membri “laici” mentre il plenum della Magistratura designa i rimanenti tre. In questo caso, il Parlamento dovrà ratificare “solo” tre nomi in quanto il quarto membro non aveva preso parte alla stesura dei preavvisi sulla rielezione dei magistrati in carica. Pertanto, Torricelli prenderà provvisoriamente il posto di Battista Ghiggia, Pezzati di Luca Beretta Piccoli e Crivelli di Ivan Paù-Lessi.